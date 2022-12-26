Helalleşmeye her zaman ihtiyaç var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrasya Yerel Yönetimler Birliği tarafından bir otelde düzenlenen “Milli Birlik ve Beraberlik” toplantısında konuşma yaptı.

Bir katılımcının “helalleşme” sözünü kimlere yönelik söylediğini sorması üzerine Kılıçdaroğlu, “Bizim de haksızlık yaptığımız insanlar varsa gideriz, otururuz, konuşuruz, özür dileriz, ‘burada bir yanlışlığımız oldu’ diye ifade edebiliriz. Helalleşme sürekli olan, yerleşmesi gereken bir kavram. Bir haksızlık karşısında hepimizin bir şekliyle tepki göstermesi lazım. ‘Burada bir yanlışlık var dolayısıyla bunun giderilmesi lazım’ dememiz gerekiyor. ‘Acaba eski genel başkanların yaptığı haksızlıklar dolayısıyla mı bu söylendi? Hayır, öyle bir düşüncem yoktu. Haksızlık, a kişi veya b kişi yaptı diye değil. Kim yaparsa yapsın bir şekliyle bu haksızlığın telafi edilmesi lazım” cevabını verdi. AA

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