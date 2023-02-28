Helallik dileme, istifa et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman’da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum” sözlerine tepki gösterdi.

Torun, “Bu itirafın gereği vatandaştan helallik istemek değil, istifa etmektir” açıklamasını yaptı. Erdoğan’ın sözlerine bir tepki de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ndan geldi. Kaftancıoğlu, “Ülkeyi yönettiğini zanneden Adıyaman’da ‘Birkaç gün Adıyaman’a gelemedik, helallik istiyoruz’ diyor. Sen helallik isteyeceğine istifa et. Bu işler yapılmayacak işler değil sen yeter ki vatandaşı öncele’’ dedi. Haber Merkezi

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