'Hemen acil seçim'

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nu ziyaret etti. Ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde Buldan ve Sancar’ı ağırladı. Her iki görüşme sonrasında da liderler erken seçim çağrısında bulundu.

Türkiye’nin erken seçime ihtiyacı olduğunu aktaran Buldan, şunları söyledi: “Erken seçimin olacağı tarihe kadar da bir geçiş dönemine ihtiyaç var. Çünkü bugün Türkiye’de demokrasinin, adaletin, hukukun olmadığı bir süreci yaşıyoruz. Bu süreçte mağdur olan Türkiye halklarıdır.” Davutoğlu, “Erken seçim talebini hemen ve âcil olarak biz gündeme getirmiştik. Bu derece ekonomik krizin yaşandığı bu dönemde erken seçim demokratik toplumlarda kaçınılmaz yoldur” açıklamasını yaparken Babacan ise, “Mutlaka ülkemizin bir an önce güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmesi gerekiyor, ama aynı zamanda ülkeyi yöneten zihniyetin değişmesi ve topyekûn iktidar değişikliği de gerekiyor. Bu da ancak seçimle mümkün” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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