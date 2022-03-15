Hep beraber göndereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntıları dile getirerek, “Yıllarını insan sağlığı için harcamış olan insanlar bayramlarını kutlayacaklar ona bile izin verilmedi. Arkasından başka şeyler söylendi. Bu konu gündeme geldiğinde doktorların talepleri gündeme geldiğinde çok sayıda genç hekim yurt dışına gittiğinde ‘Giderlerse gitsinler! diye açıklama yaptı. Buradan söylüyorum demokratik yollarla seni gönderecek olan biziz. Onların tamamı ülkelerinde kalacak. Az kaldı merak etmeyin bütün haklarınızı alacaksınız. Size verilen sözlerin tutulmadığını biliyorum. Öyle bir noktaya geldi ki sizi yurt dışına gitmeye zorluyorlar, gitmeyin, burada kalacaksınız beraber biz göndereceğiz. Bu beyefendiyi halkın iradesiyle, davulla zurnayla göndereceğiz. Herkes bunun tanığı olacak” dedi.

Ankara - Adnan Solmaz