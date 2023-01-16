Hep istişare ve mutabakat

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Şu andaki iktidarın ülkeyi geren, kutuplaştıran, beriki-öteki diye ayıran, ayrıştıran uygulamalarına inat, biz her zaman istişare, uzlaşma diyeceğiz. Onun için birileri bu altılı masayı bir türlü anlamıyor, anlayamıyor. Beraber oturup bu ülkenin meselelerini hiç kimseyle istişare etmeyenler, tek imzayla bu ülkeyi yönetenler bunu anlayamaz” dedi.

Babacan, “DEVA Partisi Hazır” etkinliğinde yaptığı konuşmada, 22 eylem planı hazırladıklarını ifade etti. Tek bir kişiden bile vazgeçmeyeceklerini ve geride bırakmayacaklarını vurgulayan Babacan, şunları kaydetti: “Siyasi partilerle de konuşacağız. Şu andaki iktidarın ülkeyi geren, kutuplaştıran, beriki-öteki diye ayıran, ayrıştıran uygulamalarına inat, biz her zaman istişare, uzlaşma diyeceğiz. Ülkemizin çıkış yolunun ancak ve ancak siyasi uzlaşmayla ve toplumsal uzlaşmayla olduğunu gayet iyi biliyoruz. Onun için birileri bu altılı masayı bir türlü anlamıyor, anlayamıyor. Çünkü kafaları öyle çalışmıyor. Beraber oturup bu ülkenin meselelerini hiç kimseyle istişare etmeyenler, tek imzayla bu ülkeyi yönetenler bunu anlayamaz. Çünkü biz uzlaşma, istişare, mutabakat diyoruz. Bu ilkelerle yola çıktık, bu ilkelerle devam ediyoruz.” Ankara - aa / anka

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