Hepimiz ortak çalışma iradesine sahibiz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Geçen hafta genel başkanlarla her biri 2 buçuk-3 saatlik bire bir, derinlemesine görüşmeler yaptım. Genel başkanların hepsinde ortak çalışma iradesini gördüm. Ama bu kararın resmîleşmesi gerekecek. Ümit ediyoruz ki 2 Ekim toplantısında bu kararımızı resmîleştiririz.”

haberler.com’a açıklamalarda bulunan Babacan, gündemi değerlendirirken, “Altılı masayla ilgili önemli gündem maddeleri; seçimden parlamenter sisteme geçene kadar ülkenin nasıl yönetileceği… Biz ona geçiş sürecinin yol haritası diyoruz. Altı partinin ortak adayı cumhurbaşkanı seçildiğinde şu andaki sistemin, Anayasa’nın kendisine verdiği yetkileri nasıl kullanacak? Kendisini destekleyen partilerle istişare süreçlerini nasıl işletecek? Biz onları çalışıyoruz.” diye konuştu. Haber Merkezi

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