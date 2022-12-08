Her alana sirayet etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda çıkan kavgada yaralanan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ü, tedavi gördüğü Güven Hastanesi’nde ziyaret etti.

Davutoğlu, ziyaretinin ardından hastane önünde açıklama yaptı. Davutoğlu, şunları söyledi: “TBMM hem milletin en yüce makamıdır hem de siyasetin kültürünün, nezaketinin yansıması gereken bir mekandır. Burada bile böyle bir şiddet söz konusu oluyorsa hepimizin yaklaşan seçim ortamıyla ilgili hem kaygı duyması hem de basiretle bu şiddet ortamının ortadan kalkması için çaba sarf etmesi lazım. Maalesef her alana bu sirayet etti.”