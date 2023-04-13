İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, iktidar partisinin seçim vaatlerini, “21 yılın sonunda vatandaşı soğana muhtaç hale getiren iktidarın “istikrarlı ve güçlü ekonomi” vaadini “Vatandaşımız artık bu yalanlara kanmayacak” sözleriyle değerlendirdi.

“Türkiye Yüzyılı, afetlere karşı dirençli toplum ve dirençli şehirlerin yüzyılı olacaktır” diyen Erdoğan’a 6 Şubat depremlerinde 50 binden fazla vatandaşın yaşamını kaybettiğini de hatırlatan Subaşı, “Bir gece kararnamesi ile çok şeyi değiştiren iktidar, bunu niye yapmadı? 21 yılda niye yapmadınız? Her canın hesabını vereceksiniz” diye konuştu. Subaşı, 21 yılın sonunda vatandaşı soğana muhtaç eden iktidarın istikrarlı ve güçlü ekonomi vaat ettiğini, vatandaşın artık bu yalanlara kanmayacağını vurguladı. Ankara - Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 210

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.