Her gün facialar yaşıyoruz

DP LİDERİ UYSAL, “YENİDOĞAN ÇETESİ BU İŞLERİ YAPARKEN İÇİŞLERİ BAKANI İSTANBUL VALİSİYDİ, YENİ SAĞLIK BAKANI DA İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜYDÜ; VE ŞİMDİ SORUMLULUKTAN KAÇIYORLAR!” DEDİ.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ülkede kamu düzeni çöktüğünü belirterek, “Her gün bir yerden bir çete çıkıyor; kendi iktidarlarında himaye görmüş bu yerli/yabancı çeteleri İçişleri Bakanımız da ‘marifet diye ayıbını anlatırcasına’ kamuoyu ile paylaşıyor” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şimdi hal öyle bir hal almış ki, bir çete devleti soymak için yeni doğan bebekleri ölüme terk ediyor ve üstüne savcıları tehdit ediyor” diyen Uysal, “Bu işler olurken İçişleri Bakanı İstanbul Valisiydi, yeni Sağlık Bakanı da İstanbul il Sağlık Müdürüydü; ve şimdi sorumluluktan kaçıyorlar! Üstüne Sağlık Bakanı ‘gündemde tutuluyor’ diye bozuk atıyor! Sayenizde her gün kanımızı donduracak facialar yaşıyoruz ama bu son ‘Yenidoğan Çetesi” vesilesiyle anladık ki çocuklarımız başta her bir vatandaşımız tehdit altında! Artık yeter; bu yağma düzeni çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, hepimiz için büyük bir tehdit!” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara - Mehmet Kara