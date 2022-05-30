Her hafta 2 milyar doları yakıyorlar

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Türkiye ekonomisinin tarihinde hiçbir dönemde yaşanmayan yüksek enflasyon, yüksek cari açık, yüksek bütçe açığı ve düşük büyümeden oluşan dört olumsuzluğu bir arada yaşadığını söyledi.

Usta, doların kur korumalı mevduatla belli bir ölçüde tutulduğunu belirterek, “Her hafta da 2 milyar dolar civarında da rezervi yakıyorlar” diye konuştu. Türkiye’nin enflasyonla uyumlu bir para politikasına geçmesi gerektiğini ve bu programın para politikası, maliye politikası ve yapısal reformlar olmak üzere üç ayağa oturtulması gerektiğini belirtti.

Dünya gazetesinin haberine göre, yüksek enflasyon, yüksek cari açık, yüksek bütçe açığı ve düşük büyümeyi içine alan dört olumsuzluğun bir arada yaşandığı bu kadar uzun bir dönem olmadığına dikkat çekerek, “O kadar kötü yönetmeniz o kadar güveni bozmanız gerekiyor ki bunların hepsini bir arada yaşayasınız. En kötüsü de iktidarın bu sorunları çözmek için hiçbir şey yapmaması. Bir program uygulanmıyor, para politikası etkisizleştirildi diye övünen bir Maliye Bakanımız var. Yerli para, politika faizi ve rezervle korunur ama politika faizi devre dışı, rezerv eksi 50 milyar lirada. Çok maliyetli kur korumalı ile belli ölçüde tutuyorlar, her hafta da 2 milyar dolar civarında da rezervi yakıyorlar” diye konuştu. Usta, nasıl bir ekonomik program olmasına dair, “Güvenin tesis edilmesi gerekiyor, güven olmadan ekonomi olmaz. Türkiye’nin enflasyonla uyumlu bir para politikasına geçmesi lazım ama artık böyle bir programı kararlıkla uygulayacak bir iktidar da, ekip de yok” dedi. Usta, İyi Parti KÖİ projelerini de gözden geçireceklerini söyledi.

Haber Merkezi