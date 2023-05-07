Her mağdurun derdi bizim de derdimiz

Millet İttifakı İstanbul mitinginde konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temele Karamollaoğlu, gizli kapaklı bir şeyleri olmadığını kaydederken, “Onun için mağdur olan kim olursa olsun siyaseten bizimle aynı duygu ve düşünceleri paylaşmasa bile onun derdini biz kendi derdimiz bileceğiz, bundan emin olun. Herkesin dert babası olacağız.” dedi.

Karamollaoğlu, akılla, vicdanla hareket edeceklerini vurgulayarak, “Kanun hükmünde kararname mağdurları, atanamayan öğretmenler, bunun dışında farklı sebeplerle mahkemelere gidip haklarını almalarına rağmen devlet nezdinde haklarını alamayanların derdi de bizim derdimiz. Her mağdur insanın derdiyle dertlenmeyi kendimize ilke kabul ettik.” ifadelerini kullandı. İstanbul - anka

Okunma Sayısı: 225

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.