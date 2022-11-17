Her partiye bir başkan yardımcısı

Altılı Masa’yı oluşturan siyasi partilerin temsilcilerinden edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılması durumunda Türkiye’nin nasıl yönetileceğini içeren geçiş süreci çalışmasında iki temel öneri yer alıyor.

CHP’nin savunduğu öneride Altılı Masa’dan ortak bir Cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi durumunda diğer liderlerin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması öngörülüyor. CHP, mevcut yasal durumun Cumhurbaşkanına yetki devri imkânı vermesi dolayısıyla bu sistemin “ortak yönetim”in hukuki alt yapısı açısından daha doğru olacağı değerlendirmesini yapıyor. Bir diğer öneriye göre ise liderler arasında Meclis’te yer almayı tercih eden siyasetçi olursa bu durumda bazı kararların ve atamaların istişare ile alınmasını sağlayan bir “Danışma Kurulu” oluşturulabilir. Geçiş sürecindeki yol haritasında Kabine’nin nasıl oluşacağı da bir gündem maddesi. Altılı Masa’nın ortak yönetim anlayışı doğrultusunda her partinin bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile bir bakanı belirleyebileceği konuşuluyor. Sayısının artırılması beklenen diğer bakanların ise Altılı Masa’daki partilerin Meclis seçiminde aldığı oylara göre dağıtılabileceği kaydediliyor.