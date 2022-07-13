“Her şey Erdoğan için” noktasına geldik

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Her şey Türkiye için” sloganı ile yola çıkmış bir partinin “Her şey Erdoğan için” noktasına geldiğini vurguladı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, keyfi bir rejimin tabi çıktısını, sonucunu vatandaşların sofrasında hissettiğini belirterek, “Mızrak çuvala sığmıyor! Bu hamasi söylemlerle sonuç alma imkânları yok” dedi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Uysal, “Her şey Türkiye için” sloganı ile yola çıkmış bir partinin “Her şey Erdoğan için” noktasına geldiğini belirterek, “Sistematik yolsuzluğun bu denli derinleştiği bir dönem hiç olmamıştı. Siyasileşmiş atamalarla birlikte siyasi rekabeti iktidarın kefesine koydular. Eleştirilerden ancak hataları düzeltmek istemeyen iktidarlar korkar. Aklı kararmamış, vicdanı körelmemiş kimse bu ekonomik modeli savunmaz! Verdiğiniz bir dilekçenin, bu başvurunun yukardan talimat gelmeden işleme alınmadığı bir dönemdeyiz” diye konuştu.

VERİLEN ZAMLAR İKTİDARIN LÜTFU DEĞİL

Memur ve emekliye verilen zanların iktidarın lütfu olmadığını dile getiren Uysal, “Kaldı ki zam değil! Enflasyon farkı, sözleşme ile teminat altına alınmış bir hak! İktidara oy verenler dahi TÜİK verilerine güvenmiyor. Talimatlı bir ekonomi dönemi yaşıyoruz. Tek gayret Sayın Erdoğan’ı memnun etmek. Bir çaresizlik var ve o çaresizlik üzerine Sayın Nebati açıklamalar yapıyor” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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6’lı masanın sonraki buluşması 7 Ağustos’ta

Muhalefet partilerinin liderlerinin katılımıyla oluşturulan altılı masa, son toplantısını 7 Ağustos’ta Saadet Partisi (SP) lideri Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirecek.

Final toplantısında, daha önceki 5 görüşmede mutabık kalınan konular değerlendirilecek, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası belirlenecek. Sözcü’nün haberine göre, zirvede “ekonomik krize karşı çözüm önerileri” konusunda somut çözüm yollarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Özellikle bazı kesimlerden gelen “Sürekli toplantı yapılıyor, somut bir şey çıkmıyor” eleştirilere karşı cevap verilecek. Liderlerin, 7 Ağustos’ta birinci turu tamamlanacak görüşmeleri belli periyotlarla sürdürmesi de bekleniyor. Özellikle genel başkan yardımcılarının yer aldığı komisyonların yürüttüğü çalışmaların nihai şekli için liderlerin zaman zaman bir araya geleceği belirtildi.

Haber Merkezi