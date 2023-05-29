İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Doğru işler yaptık ve hep birlikte sonuç aldık, birlikte başardık. Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 28 Mayıs seçimleri sonrası ilk açıklamasını Twitter hesabından yaptı. Paylaştığı videoda İmamoğlu şunları söyledi: “Bugün büyük hayal kırıklığı yaşayan on milyonların olduğunun farkındayım. Sevgili çocuklar sakın ama sakın üzülmeyin. Kıymetli gençler sakın ama sakın umutsuzluğa asla kapılmayın. Hanımefendiler asla tedirgin olmayın. Beyefendiler başınız dik yürümeye devam edin. Biz az zamanda çok ve büyük işler başarabilen bir ulusuz. Yine başarırız. Benzer bir hayal kırıklığı bundan 5 yıl önce de yaşanmıştı. Ama sadece 9 ay sonra yerel seçimlerde muazzam sonuçlar elde ettik. Doğru işler yaptık ve hep birlikte sonuç aldık birlikte başardık. Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir.”

Gönülleri fethetmek için yola çıktık

“Bugün 29 Mayıs, bugün İstanbul’un fethinin 570’inci yıl dönümü. Asırlar boyu ne ordular ne komutanlar İstanbul kapısından eli boş döndü. Ama gün geldi yöntemle araçlar değiştiren Mehmet fethetti, Fatih oldu. Sadece bu kadim şehri değil, bu şehirde yaşayanların gönlünü de fethetti. Böylece fethi kalıcı kıldı, biz de gönülleri fethetmek için yola çıktık. Bundan sonra bütün gönülleri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz” diyen İmamoğlu, “İstanbul’da benim gibi milyonlarca, Türkiye’de on milyonlarca umutlu hem de çok umutlu demokrasi, neferleri var. Bu seçim kampanyasında onların inançlı, dirençli asla vazgeçmeyen mücadelelerine defalarca tanık oldum. (...) Yapacaklarımızı ve değişimi konuşacağız. Tüm kalpleri fethetmek için nasıl daha hızlı koşacağımızı birlikte paylaşacağız. Bana inanın yolumuz uzun, gençliğimiz var inancımız tam ve bana güvenin. Her şey çok güzel olacak” dedi.

İstanbul - Anka