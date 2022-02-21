Her şeyi milletten beklemeyin

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin ilçe kongreleri ve sandık müşahitleri toplantısı için gittiği Manisa’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erbakan, şunları söyledi: “Şimdi de ‘yeni ekonomi modeli’ diye ihracatçının döviz bedelinin yüzde 25’ine, milletimizin yastık altındaki birikimine, kadınların bileziklerine, takılarına göz diktiler. Neden verecekmişiz altınımızı, dövizimizi? Faize, imtiyazlı holdinglere, israfa kaynak olsun diye mi? Eskiden bir söz vardı; ‘her şeyi devletten beklemeyin’ diye. Şimdi o söz değişti; ‘her şeyi de milletten beklemeyin’. Biraz da devlet olarak siz bir şeyler yapın, tasarruf edin, kaynak üretin. Bakın; bu millet, dondurucu soğukta ucuz ayçiçeği yağı kuyruğunda, Halk Ekmek kuyruğunda bekliyor. Elektrik faturasını ödeyememiş, karanlıkta, soğukta oturuyor.”

Manisa - Anka