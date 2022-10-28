Herkes huzur içinde yaşayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı masaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Demokrasi vurgusu yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Acaba belediye başkanına nasıl çelme takarım’ diye bir arayışa girerseniz siz devleti yönetemezsiniz, nitekim yönetemiyorlar. Bizler hep beraber Türkiye’yi İkinci Yüzyıl’a hazırlayacağız. Bir ittifakız 6 lider bir aradayız Bugün yaşadığımız şartları hepimiz biliyoruz ama hepimiz bu zorlukları nasıl aşacağımızı da biliyoruz. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında bu güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Bu ülkede yaşayan herkes bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında, parklarında huzur içinde yaşayacaktır” dedi.

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