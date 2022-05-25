DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’da düzenlenen İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Babacan, isim vermeden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı da eleştirdiği konuşmasında, “Geçen gün birisi çıkmış, konuşuyor. Neymiş? Ülkede kimseye tweet attı diye soruşturma açılmıyormuş. Mesele, tweetin içinde yazanlarmış. İçi boş tweet önerecek hale geldi bunlar ya. Bir kere daha bu deha karşısında şapka çıkarılır. İçi boş baklavayı gösterdiler, yetmedi. İçi boş tostu gösterdiler, yetmedi. İçi boş benzin deposunu gösterdiler, yetmedi. Şimdi de içi boş tweet istiyor bunlar. Ya arkadaş, ifade özgürlüğü bu ifade. Bu en temel özgürlük, en temel hak. Ama bunlar herkesi kendileri gibi düşünsün, herkes sadece kendilerini övsün istiyorlar. Kimse kusura bakmasın, herkes konuşacak” dedi.

Ankara - Anka