Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında konuştu.

Karamollaoğlu şunları söyledi: “Biz bu dönemde insanlarımızı iteleyerek bizlerle rakip oldukları için onları incitecek ifadeleri kullanarak göreve başlamayacağız. Herkesi kucaklayacağız. Elbette bir ülkede demokrasi varsa, insan hakları varsa inanıyoruz ki herkes kendi fikrini, düşüncesini, inancını terennüm etme hakkına da sahiptir ama bu, o insana rakiplerinin, muhataplarının sanki hasmıymış, düşmanıymış gibi davranmasını gerektirmez. İktidara geldiğimiz zaman bunu fiilen tatbik edeceğiz. Siyasi partiler birbirlerine düşman gruplar değiller.” İstanbul - Anka

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