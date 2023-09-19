Demokrat Parti İl Kongresi için Erzurum’a gelen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yerel medya kuruluşlarından Agah TV’nin program konuğu oldu.

T24’ün haberine göre Uysal, programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Uysal şunları söyledi: “Şimdi sorsak size, ATV-Sabah grubunun sahibi kimdir? Beyaz TV’nin sahibi kimdir? Bunların sahiplerini biliyoruz. Birinin sahibi Tayyip Erdoğan’dır, birinin sahibi Melih Gökçek’tir. Ama resmiyete baktığınızda bunlar başkadır. İstanbul havaalanının sahibi kimdir? Görünürde birtakım şirketler görünüyor. Sahibi Sayın Erdoğan’dır. Açıkça söyleyeyim. Vatandaşlarımızdan duymayanlar var ise duysunlar. Türkiye’de bu gerçekler var. Bu saydıklarımın kontrol edildiğini iddia etmiyorum. Mülkiyetinin de birinci derecede fiilen, resmen olmasa da Sayın Erdoğan’ın olduğu kanaatindeyim. Bu herkesin bildiği sır hükmünde. Erzurum’da duymayan vatandaşlarımız var ise onları da biz bilgilendirelim. Türkiye’de böyle bir hal var; kirli kaynaklarla siyasetin finanse edildiği bir hal..”

Haber Merkezi