Herkesin desteğini bekliyoruz

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, “İnşallah seçimi rahatlıkla kazanacak güç birliğini şu anda oluşturmuş durumdayız. Herhangi parti ‘ortak adayınızı desteklerim’ derse çok memnun oluruz” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HaberTürk TV’de katıldığı programda Mehmet Akif Ersoy’un sorularını cevapladı. “Bizi bir araya getiren en önemli unsur, Parlamenter sisteme geçme isteğiydi. Şu andaki ucube sistemden kurtulup, ülkeye gerçek demokrasiyi getirmekti” diyen Babacan, şunları söyledi: “Şu anda herkes sistem değişsin istiyor. Ülkeye gerçek anlamda demokrasi gelsin istiyor. Ortak payda demokrasi ve parlamenter sistem. İnşallah seçimi rahatlıkla kazanacak güç birliğini şu anda oluşturmuş durumdayız. Herhangi parti ortak adayınızı desteklerim derse çok memnun oluruz. Herkes demokrasi istiyor. Bunun pazarlığı olmaz. Bunun pazarlığı olmaz ki, daha iyi demokrasi olsun diye olur.”

Rehavete düşersek kaybederiz

Babacan, iktidarı eleştirerek “20 yıldır yönetiyor ama son 5 yıla bakınca yönetemiyor. Sadece bir siyasi parti olsa, normal demokratik sistemde hükümet olsa açıkçası çoktan gitmeleri lazım. Şu anda iktidar partisi devletle içiçe geçmiş. Devletin bütün imkanları kullanıyor. Valilerimiz adeta parti il başkanı gibi çalışıyor. Hükümetin havuç ve sopayla medya kuruluşlarına bakın tamamen propaganda makinası olmuş. Onun için bu iş garanti, cepte diye rehavete düşersek kaybederiz. Bugün tek bir partinin progpaganda aracı haline gelmiş. Dikkat etmemiz lazım. Bu propaganda makinasının tamamen Erdoğan’ın lehine çalışacağını bilmemiz lazım. Sosyal medyada trol ordusu var. Bizim DEVA partisi olarak tek kişiye tek kuruş ödeyip de ‘Bizim için şu tweeti at’ dememiz vaki değil” dedi.

Haber Merkezi