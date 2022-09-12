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12 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye olacak

12 Eylül 2022, Pazartesi 21:09
Herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye’yi hayal ettiklerini söyleyen DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “6’lı Masa gayet iyi geliyor. Milletimizin beklentileri kılavuzumuz” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye’yi hayal ettiklerini belirterek, “6’lı Masa gayet iyi geliyor. Milletimizin beklentileri kılavuzumuz. Keyfî rejim diye tabir ettiğimiz sistemde tarihi geriye doğru akıtıyoruz. 20 yılın sonunda bir kavşağa doğru ilerliyoruz. Milletimiz muhasebe yapacak. Bu iktidara mazeret bırakmayacak şekilde Türk milleti, seçmenimiz bu iktidara 4 tane 5 yıllık kalkınma uygulayabilecek zaman vermiş. Mutlak güç vermiş. Dilinden dökülen kanun haline gelmiş, önünüzde hiçbir engel yok. Bu hedef bir hedeflemeyi tutturduğunu söylesin. Sayın Erdoğan’ın taahhüt ettiği 25 milyon dolarlık kişi başına gelir, ilk 10 diyordu, 500 milyar dolarlık ihracat hedefi, aklı kararmamış, vicdanı kararmamış her Türk vatandaşı bununla övünç duyar, biz de övünç duyarız” değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Uysal, “Hiç bir şekilde değiştiremeyeceğimiz dün üzerinden mücadele etmek yerine gelecek iddiaları üzerinden mücadele etmeliyiz. Kimsenin şüphesi olmasın, milletimizin beklentileri kılavuzumuz! Yirmi yılın sonunda bir kavşağa doğru ilerliyoruz. Tarihi geriye doğru akıtıyoruz, zira Türkiye’nin demokrasi mücadelesi keyfiyetin yerine adaleti koymak üzerine olmuştur” dedi. Kadroların parladığı dönemlerde ülkelerin büyük sıçramalar yaptığını, ancak bugün tam tersine bir süreç işlediğini belirten Uysal, “Sabır bir enflasyonla mücadele yöntemi olamaz! Seksen dört milyonun birliğinin teminatı fırsat eşitliğidir. Müsaade edildiği kadar hakka, hukuka ve zenginliğe itiraz ediyoruz” dedi.

6’lı Masa kurumların yeniden inşası için çalışıyor

Uysal, 6’lı Masa’nın çalışmalarıyla ilgili olarak da “Şu anda konuşulmuş bir takvimleme yok. Şunu ifade edebilirim, stadın kapısına yaklaşıyoruz. Daha sıcak, net kararların daha net, kademe kademe alınacağı bir sürece giriyoruz. 2. turda daha net kararlar alınacak. Artık hükümetler parlamentodan çıkmıyor. 6’lı Masa kurumların yeniden inşası için çalışıyor” dedi. 20 yıldır iktidarın baskısına, ötekileştirilmesine muhatap olmuş kesimler olduğunu ifade eden Uysal şunları söyledi: “Muhalefetin vazifesi bu kitleleri mobilize edebilmek. Siyaseti zehirlemek noktasında iktidarın uzun süredir propagandası var. Bugün siyasi tarihimizde bu birliktelik, örnek birlikteliktir. Biz bir umudu yaşatmak, büyütmek mecburiyetindeyiz. 6’lı Masa olarak temel iddiamız, herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye. Herkesin hakkını alabileceği adalet mekanizması, ekonomik sistem, herkesin yarından emin olduğu Türkiye. Bugün kurumlar kişiselleştirilmiş. Her bir problemi sayın Erdoğan’ın kadrajına sokamıyorsak çözme şansımız yok. Bunun ürettiği maliyetleri her noktada yaşıyoruz. Yapısal olarak değişimi milletimizin önüne koyuyoruz.” 

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Yeni Asya’dan Uysal ve Babacan’a ziyaret

Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik ve yönetim kurulu üyelerimiz Mehmet Ali Çiftkaya, Hasan Güneş ve Abdurrahman Koçak Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan’ı parti genel merkezlerinde ziyaret ettiler. Görüşmelerde ekonomi, seçimler ve 6’lı Masa’nın çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Adalet, hürriyet ve demokrasiye verdiği destek konusunda Uysal ve Babacan Yeni Asya’yı tebrik ederken, genel başkanlara yayınlarımız, Yeni Asya’nın çizgisi hakkında bilgi verildi.

Ankara - Ahmet Terzi

 

 

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