DP Genel Başkanı Gültekin Uysal “Herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye’yi, beraber ortaya çıkartacağız” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Isparta’da miting yaptı. Mitingde konuşan DP Genel Başkanı Uysal şunları söyledi: “Adalet sadece, adalet saraylarında, mahkemelerde değil. Eğer benim bir genç kardeşim çıkıp şunu diyebiliyorsa, ülkede adalet işliyor demektir. Benim genç kardeşim şunu diyorsa, ‘ben alın teri döktüm, göz nuru akıttım, başarılı oldum, üniversiteyi bitirdim, kamunun sınavlarını kazandım, mülakata da girdim ama benim hakkımı ne şah ne padişah ne reis yiyebilir’ diyor ve hakkını alıyorsa orada adalet işliyor demektir. Biz biliyoruz bu iktidarı…”

Bunun hesabını soracağız

Uysal şunları söyledi: “Hak, hukuk, adalet evet. Bizleri de bu Halil İbrahim Sofrasında bu amaçla beraberiz. Millet İttifakı’nın önündeki, millet adına göreceği vazife bellidir. Bir tarafta bu 21 yılda kravatlı bir soygunla, kitabına uydurularak milletimizin milyarlarca doları çalındı bunun hesabını soracağız. Böyle talebiniz var değil mi? Bunun hesabını soracağız. Eğer yapanın yanına kar kalacaksa biz neyin mücadelesini veriyoruz? Zaman zaman hesabını soracağız dediğimizde diyorlar ki, ‘hepimizi bir torbaya mı atacaksınız?’ o sizin bildiğiniz iş, hukuksuzluk icat etmeyi siz bilirsiniz. Biz istiyoruz ki hukuk işlesin bu ülkede, herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye’yi, Allah’ın izniyle 13’üncü Cumhurbaşkanımız, yarınki Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde hep beraber ortaya çıkartacağız.”

İktidara nasıl güvenebiliriz?

“Bu meydan da gösteriyor ki artık, su arka düşmüş yolunu bulmuştur” diyen Uysal, “Allah’ın izniyle yolu Çankaya Köşkü’dür. Allah’ın izniyle şimdi iktidarda biraz evvel İçişleri Bakanı nasıl seçimleri bir darbe girişimi olarak niteliyorsa bu iktidarın da zaten her anlamda ufkunu gördük. Demokrasiyle ilgili ufkunu gördük. Hukukla ilgili ufkunu gördük. Demokrasiyle ilgili, hukukla ilgili ufuklarını gördük. Ülkenin kalkınmasıyla ilgili ufuklarını gördük. 2023 hedeflerinden hiç bahsettiklerini görüyor musunuz? Sadece küçük bir hata yapmışlar 2023 değil de 2071’e koymuşlar şimdi hedefi… Ölme babam ölme, niye? Küçük bir hata, ne yıllık bütçelerinde ne orta vadeli planlarında ne 5 yıllık kalkınma planlarında hiçbir hedefinizi tutturamamışsınız, şimdi diyorlar ki hala, ‘bize güvenin’ Ispartalı hemşerilerim bu dini menfaat yapan, menfaati din yapan bu iktidara nasıl güvenebiliriz? Güvenebilir miyiz? Güvenemeyiz” ifadelerini kullandı.

Isparta - Anka