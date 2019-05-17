Herkesin midesini doyurduk, yine de oy vermiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul ve Ankara’da yaptığı toplantılar kulislere yansıdı.

Sultanbeyli örneğine değinen Erdoğan’ın “Mideye değil artık buraya (kafasını işaret ederek) bakacağız. Herkesin midesini doyurduk, ama neticede durum böyle. Karnını doyuruyorsunuz, her türlü ihtiyacını karşılıyorsunuz yine de oy vermiyor” dediği ileri sürüldü. Cumhuriyet’ten Emine Kaplan imzalı ‘Erdoğan’dan AKP’li vekillere: Herkesin midesini doyurduk, ama bu oya dönmüyor’ başlığıyla yayımlanan haberde, “Erdoğan’ın hafta sonu İstanbul’da hafta başında da Ankara’da yaptığı toplantılarda İstanbul seçimleri masaya yatırıldı” bilgisi verildi. Emine Kaplan imzasıyla yayımlanan kulis haber, şöyle devam etti: “23 Haziran seçiminde Kürt kökenli seçmenden oy alınabilmesi için bir şeyler yapılması gerektiğini yönündeki görüş üzerine Erdoğan, ‘Sultanbeyli’de ne kadar oy aldınız? Oysa oraya ne kadar hizmet yapıldı. Ama onlar yüzde 15 oy aldılar. Sultanbeyli’ye o kadar hizmet yaptın, Kürtler ne yaptı, o kadar oy çıktı oraya’ dedi. İktidarları döneminde yaptıkları hizmetlerle ilgili örnekler veren Erdoğan’ın, ‘Mideye değil artık buraya (kafasını işaret ederek) bakacağız. Herkesin midesini doyurduk, ama neticede durum böyle. Karnını doyuruyorsunuz, her türlü ihtiyacını karşılıyorsunuz yine de oy vermiyor’ dediği belirtildi.”