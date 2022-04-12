CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Yeterli beslenme bir haktır. Bir anne çocuğuna süt veremiyorsa, et veremiyorsa ve bir kurumun başındaki kişi, “Kuyruklar var. Kuyruklar varsa zam yapalım da kuyruklar bitmiş olsun” diyorsa oraya gitmelisiniz. Onun önünde açıklamalısınız. Haksızlığın ne olduğunu söylemelisiniz. Bazı enteller var. “Kılıçdaroğlu gitti kapılar kapandı”. Ben kapılar açılsın diye değil evlatlarımızın hakkını ve hukukunu korumak için oradayım. Kapıyı açarlar veya açmazlar. Hesap veren bir bürokrasi yok. Yasa dışı talimat alan bir bürokrasi var. Bürokrasi eğer gerçekten düzgün çalışıyorsa kapılarını açar, buyurun gelin der” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi