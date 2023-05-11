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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Hesap vermeleri lâzım

11 Mayıs 2023, Perşembe 00:40
İYİ Parti Ankara Milletvekili Adayı Yüksel Arslan, ülkede yaşanan sıkıntılara sebep olanların hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Recep Gören - ANKARA

Millet İttifakı içinde yer alan İYİ Parti Ankara Milletvekili Adayı Yüksel Arslan gazetemizin Ankara Temsilciliğini ziyaret etti. Gazetemiz yetkilileri Yeni Asya’dan neden Millet İttifakını desteklediğini anlatırken Bediüzzaman’ın tek adam rejimini karşı olduğunu, Milletvekilinin hür olması gerektiğini ifade ettiğini hatırlatarak daha güçlü bir Meclis, ortak akıl ve meşveret ile ülkenin yönetilmesi ve hürriyetlerin güvence altına alınması için Yeni Asya’nın Millet İttifakı desteklediğini anlattılar.

Farklı kesimlerin birleştiği adres

Kırk yıllık devlet hizmetinin olduğunu en olarak ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın Özel Kalem Müdürü ABB İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı yaptığını söyleyen İyi Parti Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı Yüksel Arslan, Yeni Asya’yı yakından takip ettiğini ve camiayı yakından tanıdığını belirterek, “Merkez sağ doğru bir adrestir. Herkesin ulaşabildiği, herkese hoşgörüyle bakan, sağcısı, solcusu, İslamcısı, devrimcisi, ülkücüsü bir adrestir. Merkez sağ toplumun tümünü kucaklıyor. Merkez sağ, adaletin, istişarenin olduğu yerde farklı kesimlerim birleştiği adrestir” dedi. 

Hayatı kararan insanlar var

Son dönemde adalet, liyakat ve istişarenin kaybolduğunu vurgulayan Arslan, haramın normalleştirildiğini ifade etti. “Münafığın alâmetlerini sayan Arslan, “Konuştuğunda yalan söyler, kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz. Dördüncüsünü hiç saymazlar. Gücü eline geçirince zulmün ölçüsünü artırır, zalimleşir. Sokakta geziyorum, öyle dramatik olaylar duyuyorum ki. Karşımdaki ağlıyor, ben ağlıyorum. Bizim insanımız bu kadar zalim olamaz. ‘Tabanı ibadet, ortası ticaret tavası ihanet’ diyorlardı. Hayatında tırnak çakısı almamış. 20 saniye telefon konuştuğu için hapse atılan insanlar var. Bütün hayatı kararan insanlar var. İntihar eden insanlar var. Bunları yapanların hesap vermesi lazım” diye konuştu. 

Önce adalet ve hürriyet

Ülke ekonomisinin büyük sıkıntı içinde olduğunu anlatan Yüksel Arslan, “Ev kiralarını ödemez boyutlara çıktı. Ankara’nın en uzak ilçelerinde bile 6-7 bin lira karılık evler var. 7500 lira alan bir emekli bunu nasıl ödeyecek? Döviz rezervi eksi altmış sekiz milyar dolara düşmüş, altın satıyorlarmış, tamam. Geçici bulunan pansuman tedbirler. Her ile üniversite açıldı, şimdi işsiz milyonlarca üniversite mezunlarımız var” şeklinde konuştu. Seçimler sonucunda hangi iktidar gelirse gelsin önce adalet, demokrasi ve hürriyet lazım olduğunu ifade eden Arslan, Merhum Cumhurbaşkanları Süleyman Demirel ve Turgut Özal’ın ülke yönetiminde olduğu dönemleri hatırlattı. Demirel ve Özal’ın her gün yapılan karikatürlere büyük bir hoşgörü ile yaklaştığını, ancak bu dönemde 17-18 yaşlarında çocukların tweet attığı diye her gün emniyete getirildiğini gördüğünü söyleyen Arslan, bu yüzden ülkenin bir an önce adaleti ve hürriyeti önceleyen bir anlayışa geçmesi gerektiğinin altını çizdi.  

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