Hiç kimse bu vicdansızlığa alışmak zorunda değil

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Hükümetin milleti beceriksizliklerinin iş bilmezliklerinin sonuçlarına, enflasyona, açlığa, yokluğa, acıya alıştırmaya çalıştığını belirterek, “Hayır! Alışmayacağız! Dertlere, zorluklara, acılara alışmak zorunda değiliz! ‘Ak Parti’de adamın yoksa, kadroya giremezsin’ diyorlar. ‘Ak Parti’de adamın yoksa, yardım bekleyemezsin’ diyorlar. ‘Ak Parti’de adamın yoksa, çadır bile bulamazsın’ diyorlar Öyle mi? Hadi oradan be! Hadi oradan! Ülkemizde hiç ama hiç kimse bu çarpık düzene alışmak zorunda değil! Bu vasatlığa, bu çürümüşlüğe, alışmak zorunda değil! Bu adaletsizliğe, bu haksızlığa, ve bu vicdansızlığa, alışmak zorunda değil! Çünkü bu ülkenin insanları ahlaksızlık, yolsuzluk değil, çalmayan çaldırmayan siyasetçiler istiyor!” diye konuştu.

Ankara - Erhan Akkaya