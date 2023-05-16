CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’daki Güzelbahçe Konteynerkent’te açıklama yaptı.

Ağbaba, “Hep beraber ikinci tura çok daha iyi hazırlanacağız. İttifakımızın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı yapmak için her türlü çalışmayı yapacağız. Milletimize anlatacağız. Milletimize bu insanların yaptıklarıyla bizim yaptıklarımızı anlatmaya devam edeceğiz. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, yine burada sizlerle olacağız. AKP, Malatya’da yüzde 10 civarında oy kaybetti. MHP de yüzde 3’ün üzerinde oy kaybetti. İki milletvekili çıkaramadık ama diğer partiler içerisinde CHP, oyunu artırdı. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın; bizler varız, ittifakımız var. Önümüzdeki dönemde de bu ittifakla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Malatya - Anka