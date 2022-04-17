İYİ Parti Gençlik Kolları Üyesi Alp Emeç’in sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklanmasıyla ilgili açıklama yapan İYİ Parti cephesi, ‘’Korku iklimini yaymaya çalışan mevcut iktidar için kötü bir haber. Alp’in morali son derece yerinde. Ülkesi için mücadele eden hiçbir genci korkutamayacaksınız’’ dedi.

İYİ Parti, Cumhurbaşkanına hakaret suçunu da suç olmaktan çıkaracaklarını belirtti. Alp Emeç’in tutukluluğuyla ilgili konuşan İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan, fikir suçundan dolayı hapse girdi ve bunun mağduriyetiyle başbakan oldu, seçim kazandı. Şimdi ne değişti de 20 sene sonra Sayın Erdoğan vatandaşlarıyla kavgalı ve davalı hale geldi? İYİ Parti olarak Cumhurbaşkanına hakaret suçunu suç olmaktan çıkaracağız” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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