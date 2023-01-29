Üçüncü defa cumhurbaşkanı adayı olmasının Anayasa ihlali olduğunu vurgulayan itirazlara “2018’de kronometre sıfırlandı” cevabını veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Millet İttifakı’nın önde gelen isimlerinden tepki geldi.

CHP’li Muharrem Erkek “Hiçbir şeyi sıfırlamadık. Hiçbir güç Anayasa’yı bu şekilde çiğneyemez” derken, İYİ Partili Bahadır Erdem “Böyle bir hukuksuzluğa geçit vermeyiz” diye konuştu. Cumhuriyet’in haberine göre, Demokrat Parti Sözcüsü Neslihan Çevik, “Hükümet değiştiğinde hukuk çerçevesinde “aday olabilir” kararını veren herkesten hesap soracağız” dedi. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin ise, “Erdoğan çıkmazda. O gün hata yapan hukukçuları da bugün içtihat arama derdine düşmüş” ifadelerini kullanırken Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, “3. kez aday olamazsın, olman mümkün değil” şeklinde konuştu. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 207

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.