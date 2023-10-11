Hiçbir konuya kalıcı çözümleri yok

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi- Gelecek Partisi Ortak Grup Toplantısı’nda konuştu.

Karamollaoğlu, şunları söyledi: “Emekliler için ortaya atılan bir teklif. Gülmek mi lazım ağlamak mı lazım. Bizi şaşırttı. Hiçbir konuya bu iktidar kalıcı bir çözüm getiremiyor. Getirme kabiliyeti yok. Bir yerde bir potansiyel olur. ‘Şu şekilde yaklaşsalar acaba düzelir mi’ diye düşünebilirsiniz ama bu iktidar için ne yazık ki öyle bir düşünce gündemimize kesinlikle gelmiyor, gelemiyor. Bir zamanlar dünya gerçeği olan bazı uygulamaları nas diye reddettiler arkasından da o nas nereye girer bilmiyoruz. Ama bir yerde nas varsa elbette devamlılığı da vardır ama insanların yaklaşımı ucuz menfaat için olursa ne kendilerine ne de ülkelere fayda sağlamaz.”

Ankara - Anka