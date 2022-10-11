Hiçbir siyasi görüşme istemedim

ABD’DE TEMASLARINI SÜRDÜREN CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, “ABD’DE HİÇ SİYASİ GÖRÜŞME İSTEMEDİM. ÖNERİLERİ İSE REDDETTİM” DEDİ.

Bilim ve teknoloji alanında incelemeler yapmak için ABD’ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ziyaretinin siyasal hiçbir içeriğe sahip olmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“ABD’de hiç siyasi görüşme istemedim. Önerileri ise reddettim. Etrafımdaki tüm kurmaylarım buna şaşırdılar. Ama ben kararlıyım, siyasetin girdaplarından tümüyle çıkıp, dünyanın en parlak beyinleriyle geleceği konuşmaya geldim. Bu yolculuk sadece bir ilk durak. İngiltere ve Almanya’da çok değerli isimlerle, dünyaya anlam ve değer katan kişilerle buluşacağım. Bu çalışmalar bitince, tüm Türkiye’ye açıklayacağım yapısal reçeteyi. Hem daha sağlıklı hem daha refaha ulaşan bir yapıyı inşa etmeye çalışacağız. Sadece biraz sabır rica ediyorum. Kasım ayında herkes, her şeyi duyacak. Burada çok önemli buluşmalar ve ülkemize dair vizyonumuza değer katacak çalışma ziyaretleri gerçekleştiriyoruz.”

Ankara - Anka