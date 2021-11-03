Hileli ürün tesbit edildiği doğru mu?

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, “Tarım Kredi Marketlerde satışı yapılan hileli ürün tesbit edildiği ve hileli ürün listesinin bu sebeple yayınlanmadığı iddiası doğru mudur?” diye sordu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından cevaplandırılması isteğiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği önergesinde Karaduman, “Bakanlığınız tarafından yılda en az üç defa yayınlanması gereken taklit ve hileli(tağşiş) ürün listesi, vatandaşı zararlı ürünlere karşı korumak ve hileli gıda satışını engellemek için hayati öneme sahiptir. Ancak 2021 yılının sonlarına geldiğimiz halde son bir yılda taklit ve tağşiş listesi yayınlamadınız. En son 15 Eylül 2020’de taklit ve tağşiş listesi duyurdunuz. O tarihten bu yana hileli ürün satışlarına dair neden duyuru yapmadığınız kamuoyunca merak edilmektedir” dedi. Ankara – Recep Gören

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