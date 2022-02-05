HSK’yı Saray teslim aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100’e konuk oldu. Kılıçdaroğlu, “Erken seçim olur mu?” sorusuna, “Ben sonbaharda seçim olacağını düşünüyorum. Karakıştan çıkarken bir seçimi tercih etmez Erdoğan” dedi.

gazeteduvar’ın haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkan bir nokta ise HSK ile alâkalıydı. Konuyla ilgili olarak KIlıçdaroğlu şunları söyledi: “Halkın devleti olmaktan, liyakatli ve adaletli bir devletten olmaktan çıkmış, bir kişinin ve ailesinin şahsî egolarına teslim olmuş bir devlet yapısına dönüşmüş olduğunu görüyoruz. Bunun için bürokratlara çağrı yaptım. Bu suçun üstüne giden yok. Hakimler Savcılar Kurulu’nu (HSK) Saray teslim almış durumda. Bürokrasiye yaptığım çağrı sonrası belgeler, raporlar yağıyor. Ulaştırma Bakanı TV’ye çıkıp açıklama yaptıktan 15 dk sonra bürokratlar gerçek bilgileri bize ulaştırdılar. Çünkü bu ülkede hâlâ dürüst ve ahlaklı çalışan bürok- ratlar var.” Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı’nın gidişten rahatsız olup çekildiğini de söyledi. Haber Merkezi

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