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7 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Hukuk çöktü

07 Aralık 2022, Çarşamba 20:47
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal AKP iktidarında bugün gelinen noktada hukukun çöktüğünü ifade etti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, modern siyasi tarihimiz de yönetimlerin kademe kademe sınırlandırılmasının, keyfiliğin kademe kademe sınırlandırılmasının tarihi olduğunu belirterek, “Oysa bugün, iktidara ifade etmek isterim ki, sizin mücadeleniz keyfiliğinin alanını genişletmek ve kurumsal hâle getirmektir. Bu, hükmen başında mağlup olduğunuz bir yolculuktur, tarih er ya da geç hükmünü icra edecektir” dedi. Meclis genel Kurulu’nda 2023 bütçesi üzerinde konuşan Uysal, “Bugün geldiğimiz noktada maalesef hukuk, Anayasa, kanunlar iktidara uzaklığına yakınlığına, iktidarın lehine ve aleyhine işleyip işlemediğine göre uygular hâle getirildi” ifadelerini kullandı.

Öngörülebilirlik kalmadı

Uysal, “Bugün bu çöken mekanizma içerisinde maalesef -Büyük Millet Meclisinin burada yazı yazmış olmasına rağmen- kayıtsız ve şartsız millete ait olan millî egemenliğin üzerinde kayıt da vardır, beraberinde şart da vardır. Bugün ‘Büyük Millet Meclisini güçlendiriyoruz’ diyerek yapılan hiçbir kanunda bireysel olarak, milletvekillerinin, usulü tamamlama işleminin ötesinde maalesef bir artısı, bir etkinliği yoktur. Beraberinde de, bugün yargıda yaşadığımız sistematik çöküş... Ne hukuki öngörülebilirliğin ne bürokratik öngörülebilirliğin olmadığı bir Türkiye -kronik yatırım açığı olan ülkeyi- bırakınız yabancı sermayeyi, yerleşik vatandaşlarımızın bile yatırım yapmaktan çekindiği bir ülke hâline gelir. Evet, biliyoruz, siz inşaat mühendisi değil, yıkım mühendisisiniz” diye konuştu. 

Sözünüz tükendi

İktidara, “Sizin de demokrasiyle ilgili, hukukla ilgili maalesef konjonktürel bir program, bir muhalefet ideolojisi olarak gördüğünüzü yaşadığımız süreç göstermiştir” diye seslenen Gültekin Uysal, “Lehinizi işliyorsa demokrasi kabulünüz, lehinize işliyorsa hukuk kabulünüz. Bu vesileyle ifade etmek isterim ki yirmi yılın sonunda söz tükenmiştir, demokrasinin de güzelliği buradadır; sözü bitenler gidecek, sözü olanlar gelecektir” dedi.

ANKARA - FATİH KARAGÖZ

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