DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, 2024-2025 adli yılının başlaması nedeniyle yaptığı açıklamada, Türkiye’de yargı bağımsızlığının iflas ettiğini söyledi.

Yeneroğlu, “Türkiye’de yargının en büyük ihtiyacı tarafsızlık ve bağımsızlıktır. Hukuk devleti felç olmuş durumdadır. Yargı erki adaleti tesis etme dışında her türlü yanlış işle kamuoyunun gündemindedir. Milletin gözünün içine baka baka verilen hukuksuz kararlarla adalete olan inanç altüst edilmiştir. Yargıda yolsuzluk, kayırmacılık ve rant çarkı sıradanlaşmıştır. Artık bu acı gerçek ile yüzleşmek ve hukuk devletinin asgari gereklerine geri dönmek zorundayız” dedi. Ülkenin adaletsizlik çukurundan bir türlü çıkamadığını ifade eden Yeneroğlu, “İktidar ve ortakları, yargıyı bir sopa gibi kullanmaktadır. Hakimler ve Savcılar Kurulu doğrudan hâkim ve savcıları sürme, açığa alma ve tenzili rütbe ile cezalandırarak yargıyı baskı ve tehdit altında tutma düzeneği kurmuş durumdadır. Mesleğe girişte iktidar referanslı olmayan kişiler hakim ve savcı olamamaktadır. Bu sebeple görevde olanların da tarafsız ve bağımsız olarak görevini yerine getirmesi mümkün değildir” diye konuştu.