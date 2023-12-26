Hukuk devletinde böyle şey olmaz

DP İzmir Milletvekili Salih Uzun, “Hukuk devletlerinde bütçede ödenek yoksa harcama da olmaz, ödenek bitmişse harcama da biter” dedi.

MEHMET KARA - ANKARA

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun iktidarı eleştirerek, “Meclis’in sene başında verdiği bütçeyi harcamışlar. Sonra bir o kadar daha ek bütçe istemişler. Meclis onu da vermiş. Yine de yetmemiş. Arkadaşlar kafalarına göre harcamışlar” dedi. Kesin Hesap Kanunu Teklifi’yle ilgili değerlendirmelerde bulunan Salih Uzun, “sulen teklif ediyoruz ama ortada teklif meklif yok, arkadaşlar kafalarına göre takılmışlar, bunu da ben demiyorum Sayıştay diyor. Sayıştay genel uygunluk bildiriminde diyor ki: Bütçe başında başlangıç ödeneğinin yüzde 75’i kadar ek bütçe verdik o da yetmedi 4 milyar 184 milyon lira ödenek üstü harcama yapmışlar. Yani eski parayla 4 katrilyon 184 trilyon lira fazladan harcamışlar. Niye harcamışlar? Nasıl harcamışlar? Kime sormuşlar? Hangi hakla, hangi yetkiyle harcamışlar? Harcamışlar” diye konuştu.

Bir mahcubiyet hissettiniz mi?

Hukuk devletlerinde ödenek üstü harcama diye bir tabir olmadığını ifade eden DP’li Uzun şunları söyledi: “Hukuk devletlerinde bütçede ödenek yoksa harcama da olmaz, ödenek bitmişse harcama da biter; başka memleketlerde böyle. Biliyorsunuz Amerika’da zaman zaman hükûmet kapandı diye haberler gelir. Hükûmet kapandı demek Kongre bütçeye onay vermedi demek, hiçbir şey alamayız demek, memur maaşlarını bile ödeyemeyiz demek, hiçbir harcama yapamayız demek ama bizde harcamışlar, bizde harcamışlar. Peki, bu harcayan arkadaşlar bu bütçe görüşmeleri sırasında buraya geldiler, bütün bakanlar geldi, bürokratlar geldi bunun hesabını vereni gördük mü? Kusura bakmayın siz bize bir ödenek verdiniz ama biz ondan fazlasını harcadık özür dileriz diyen oldu mu? Bir mahcubiyet hissettiniz mi? Onlar mahcup olmadı ama peki biz onlara bunun hesabını sorabilecek durumda mıyız? Öyle bir yaptırımımız var mı? Maalesef yok” dedi.

Hükûmetler istifa etmek zorunda kalırdı



Kesin hesap, bütçe teklifini Parlamento reddetse bunun hiçbir hukuki karşılığı olmadığını da ifade eden Uzun, “Eskiden var mıydı? Belki eskiden de yazmıyordu ama eskiden, 2017’den önce, parlamenter sistemde bütçesi yahut kesin hesabı reddedilen hükûmetler istifa etmek zorunda kalırlardı çünkü onu reddeden Parlamento çoğunluğu, bu durumu o hükûmetler aleyhine güvensizlik oylamasına dönüştürürdü. Bu Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi denilen ucube uygulamadan sonra böyle bir imkân da yok” şeklinde konuştu.