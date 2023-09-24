Hukuka dönülmeden ekonomi düzelmez

Hukuk devletine dönülmeden kalkınma olmaz, yoksulluk bitmez, mutlu Türkiye olmaz. - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, ““Hukuk devletine dönmeden, kuralları işletmeden, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere hukuka tabi olmadan ekonomi düzelmez” dedi.

Yeneroğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, AKP iktidarının son seçim sonrası ilk 100 gününü değerlendirdi.

Yeneroğlu, “Hukuk devletine dönmeden, kuralları işletmeden, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere hukuka tabi olmadan ekonomi düzelmez, kalkınma olmaz, yoksulluk bitmez, refah gelmez, mutlu Türkiye olmaz! Gerek hayat pahalılığı ve gerekse işsizlik ve gelir adaletsizliği altında yatan temel nedenleri ortadan kaldırmanın adımları bellidir” dedi.

Şimdiye kadar neden yapmadınız?

AKP’nin seçimden önce açıkladığı “Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar” başlıklı 2023 Seçim Beyannamesi’nde, Türkiye’nin tekrar demokrasi ve hukuk devleti rotasına dönebilmesi için yapması gerekenlerin yer aldığını belirten Yeneroğlu, “Beyannameyi okuduğunuzda ifade edilen hususların büyük çoğunluğunun lafta doğru olduğunu görüyoruz. Yani iktidar vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu olması için ne yapması gerektiğinin farkında.O halde ‘Ne yapılması gerektiğini madem biliyorsunuz, şimdiye kadar neden yapmadınız?’ diye sormamız gerekiyor ama bu, bugünün konusu değil” dedi.

İnkar edilemeyen gerçekler

Açıklanan seçim beyannamesinde yer alan maddelerin olumlu hedefler olduğunu ancak iktidarın zihin dünyasının demokrasi, hukuk devleti ve adalet ile bir araya getirilmesinin mümkün olmadığını belirten Yeneroğlu, “Daha bu hafta Cumhurbaşkanı yine ülkenin başsavcısı olduğunu ortaya koymadı mı, bir milletvekili ile ilgili yargısız infazda bulunmadı mı? Daha üç gün önce yargının tespit dahi etmediği suçları kişilere isnat ederek asıl hükmü veren kendisinin olduğunu itiraf etmiş olmadı mı? Hukukun Üstünlüğü Endeksinde: 140 ülke arasında 116’ncı, Hükümetin Hukuka Bağlılığı Endeksinde: 140 ülke arasında 135’inci, Dünyada Özgürlük Raporunda ise 195 ülke arasında, ‘Özgür olmayan’ 49 ülkeden biriyiz. İnkâr edemeyeceğimiz gerçek bu” ifadelerini kullandı.

Dağ fare doğuracak

Yeneroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Maalesef ülkemizde ne temel haklar güvence altındadır ne de yasama ve yargı Cumhurbaşkanından ibaret yürütme organından bağımsızdır. İşte bu sebeple istendiği kadar ‘özgürlükçü’ olduğu iddia edilen yeni bir Anayasa vaat edilsin, dağ fare doğuracaktır. İktidarın yaptıkları ortadadır, kullandığı dil zihin dünyalarına işaret etmektedir. Ve bu zihin dünyasının demokrasi ile, hukuk devleti ile, adalet ile bir araya getirilmesi maalesef mümkün değildir. Çünkü ayinesi iştir, lafa bakılmaz der atalarımız.”

Laftan öteye geçmiyor

Mafya-siyaset yargı üçgenine değinen Yeneroğlu, onlarca eylem planının, yargı reformunun karnesi çıkartılsa bile bunların laftan öteye geçmediğini artık herkesin gördüğünü belirterek sözlerine devam etti: “Bir kişiye kısıtlı operasyon şovunun ötesine geçen derinlemesine bir temizlik var mı? Cezaevinden tahliye edilen mafya liderleriyle poz verenlere iki çift laf söyleyebiliyorlar mı? Dibine kadar yolsuzluğa, rüşvete bulaşmış yüksek yargıçların üzerine gidebiliyorlar mı? Mafyayı tahliye ettiren, Ankara’da milletin gözü önünde gerçekleştirilen siyasi cinayetin üzerine gidebiliyorlar mı? Halil Falyalı cinayetine, karıştıkları iddia edilen siyasilerin, uluslararası uyuşturucu ticaretinin üzerine gidildi mi? Ağ ortaya çıkarıldı mı? Mafya liderlerini tahliye ettiren yargıçlar adıyla şanıyla belli iken ve Adliye koridorlarında dönen rüşvetler konuşulurken üzerine gidildi mi? Suç örgütü mensuplarına vatandaşlık tedarik eden mekanizma açığa çıkartıldı mı? Temiz elleri geçtik, temiz parmaklar operasyonu bile söz konusu değil.”

RECEP BOZDAĞ - YALOVA