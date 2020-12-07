Hukuku idrak edemeyen bu iktidar değişmeli

DEVA Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Türkiye’de insan hakları alanında en âcil ihtiyaca ilişkin, “hukuk devletini idrak edemeyen iktidarın değişmesi” cevabını vererek şunları söyledi:

“Türkiye’de insan hakları alanında atılması gereken en acil ama bir o kadar da Cumhurbaşkanı’nın tabiatına aykırı adım, kendisinin başta kuvvetler ayrılığı ve vatandaşlarımızın temel hakları olmak üzere anayasal düzeni kabullenip hukukun üstünlüğüne tabi olmasıdır. Yürütmenin başı olarak yargıdan elini çekmesi ve yargıyı sopa olarak kullanmaktan vazgeçmesidir.” Yeneroğlu, Anayasa Mahkemesi kararlarının yerel mahkemelerce uygulanmadığı dönemde Türkiye’nin âcil ihtiyacının “zihniyet reformu” olduğunu belirtti.

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