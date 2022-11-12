Hukukun siyasallaşmasına izin vermemeliyiz

Gelecek Partisi Genel Başkanı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

T24’ün haberine göre, 31 Mart 2019 İstanbul seçimlerinin tekrar edilmesinin yanlış bir karar olduğunu tekrar etmek istediğini kaydeden Davutoğlu, şunları söyledi: “Demokrasimize, hukukumuza, ülkemize bir itibar da kazandırmamıştır. O dönemde yapılan bir yorum üzerinden daha sonra sürdürülen hukuki süreç ise, son derece bizi üzen, hukukumuz açısından da itibarını sarsan birtakım söylentilerle birlikte seyretti. Hangi görüşte ve hangi parti olursa olsun, hepimizin nihai olarak güvenmesi gereken merci yargıdır, hukuktur. Buradan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan bütün yargı mensuplarımıza ve bütün siyasilere, devlet adamlarına çağrıda bulunmak istiyorum. Hukuku, siyasetin dışında, bütün siyasetçilerin de saygı duyduğu nihai merci olarak görmek durumundayız. Ve asla hukukun siyasallaştırılmasına izin vermemeliyiz.”

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