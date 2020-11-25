DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Tekirdağ İl Kongresi’nde konuştu.

“Toplum tepeden tırnağa yoksullaşıyor, bunlar farkında değiller” diyen Babacan, “Esnafa, küçük işletmelere ancak bir borç yapılandırması önerebiliyorlar. Zaten borcunu ödeyen esnafa diyorlar ki; sonra öde. Sonra öde derken de arada faizi çalıştırıyorlar. Açıkladıkları yapılandırma takvimine göre de son başvuru tarihi 31 Aralık. İlk ödeme günü ise 31 Ocak. İşyerlerinin bir kısmı zaten kapalı. Bir kısmı açık, ama siftahsız günler geçiriyor. Hükümete el insaf diyoruz. Dükkânlar kapalı, servis araçlarının 13 Mart’tan bu yana kontağı kapalı, ekmek kapılarına kilit vuruldu. Hâlâ vatandaştan vergi toplamanın derdindesiniz. Bunlar artık esnafın halini unuttu, ev hanımlarının halini unuttu, öğrencilerin halini unuttu, öğretmenlerin halini unuttu, açın halini unuttu. Toplum tepeden tırnağa yoksullaşıyor, bunlar farkında değiller” ifadelerini kullandı.

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