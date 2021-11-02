Hükümetin millete vereceği bir şey kalmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

İktidarı eleştiren Kılıçdaroğlu, “Saraya göre herkesin durumu çok iyi. Temmuz 2022 rakamlarına göre; 7 milyon 578 bin kişinin asgarî ücretin üçte biri kadar gelir elde ediyor. Bunların sosyal güvenlik primini devlet ödüyor. Erdoğan’ın Cumhur ittifakı’nın bu rakamlardan haberi var mı? Kendi rakamları TÜİK’in rakamları. Aylık geliri asgarî ücretin üçte birinden az. Hala ülkeyi yönettiklerini sanıyorlar. Bu iktidar, halkın, çiftçinin, emekçinin yanında değil. Bu iktidar Londra’daki bir avuç tefeciye çalışıyor. Bu hükümetin bu devlete ve millete vereceği hiçbir şey yoktur” ifadelerini kullandı.