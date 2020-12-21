Hükümetin uymadığı tedbire vatandaş uyar mı?

Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu

İktidarı eleştiren Uysal, “Çürümüşlüğü, menfaati din yapmayı, kamu malını yağmalamayı, şatafatı, israfı öyle derine öyle derine indirin ki bir daha bu ülkede kimse insanımızın dinî inancını, milli hislerini suistimal edecek alan bulamasın! Her anlamda çöküş yaşayan ve kriz yönetimi yapılması gereken bir dönemde millete evden dışarı çıkma diyen hükümet sorumlularının uymadığı tedbirlere vatandaşlarımız nasıl itibar etsin! Ele verir talkını, kendi yutar salkımı” dedi. Uysal, “Milletimiz AKP’ye mazeret bırakmayacak ölçekte temsil, yetki, güç, bütçe ve süre verdi! AKP tüm iddialarıyla sınandı ve hepsinin altında kaldı! Hamaset, hurafe, safsata ve kirli paraların dışında ellerinde bir şey kalmadı!” ifadelerini kullandı.

Ankara – Fatih Karagöz