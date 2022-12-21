Hükümetler özgür medyadan korkmamalı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Birinci Orta Asya Medya Forumu’nda bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Independent Türkçe’nin haberine göre, Gül şunları söyledi: “Medya bir yandan, insanların ihtiyaçlarını yansıtan reformlar için çağrıda bulunabilir.

Öte yandan, reform paketlerinin hayata geçmesinin izleyicisi olabilir.Bu çift rolle birlikte, medyanın, şu anda kamu yönetimine temel bir meydan okuma oluşturan herhangi bir dezenformasyon girişiminden de kendisini uzak tutması, arındırması gerekiyor.Bu nedenle, medya, toplumları yanıltmak yerine aydınlatmalıdır. Medya, “nefret söylemi” ile ilişkili olmamalı, diyaloğa öncelik veren eğitici bir role sahip olmalıdır. Yapay zeka ve büyük veri ile medya, bir sürü yenilikçi teknolojiden yararlanmaktadır. Fakat bu teknolojilerin tehlikeli yanları da bulunmaktadır.Bu nedenle, bu tür teknolojiler, herhangi bir suç eylemi veya siber güvenlik ihlali için değil toplum yararı içinkullanılmalıdır. Ayrıca, sosyal medya platformlarında kasıtlı olarak çatışma ve düşmanlık yaratmaya çalışan ve dezenformasyona neden olan trollere yer olmamalıdır. Öte yandan, hükümetler özgür medyadan korkmamalıdır. Özgür bir medya, gerçek için savaşacak ve gücü hesap verebilir hale getirecektir. Hükümetlerin yanlış yönlere gitmesini engelleyecektir. Bu nedenle özgür medya, iyi yönetişimin hayati bir gereğidir.”