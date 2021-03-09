Hür medyaya ihtiyacımız var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Levent Gültekin’e yönelik saldırıya tepki göstererek, “Bir gazetecinin düşüncelerini açıkladı diye tehdit edilmesi, saldırıya uğraması kabul edilemez. Gazeteciye kalkan her el, demokrasiye kalkmış demektir” dedi.

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, “Buradan bütün basın çalışanlarına, düşüncelerini özgürce ifade eden gazetecilere selam gönderiyoruz. Kaleminizi satmadığınız sürece, kimi eleştirirseniz eleştirin yanınızda olacağız. Bizim eksiğimizi gösteren özgür medyadır. Özgür medyaya ihtiyacımız var. Özgür medyaya her zaman saygı duyacağız” diye konuştu. Ankara - Fatih Karagöz

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