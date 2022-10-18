İdari süreç başlatıldı mı?

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen ve 41 işçinin vefat etmesine yol açan maden ocağı patlamasını Meclis gündemine taşırken, “İdarî süreç başlatıldı mı?” diye sordu.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen ve 41 işçinin vefat etmesine yol açan maden ocağı patlamasını Meclis gündemine taşıdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in cevaplaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi veren Yeneroğlu, Sayıştay’ın, patlamanın meydana geldiğini müesseseye ilişkin 2019’da hazırlamış olduğu raporda yer alan ifadeleri hatırlattı.

-300 metre hatırlatması

Sayıştay raporlarına yansıyan bilgilerde 2019 yılında müessesenin dengelenmiş üretim derinliğinin -300 metre olduğuna, bu derinliğin ani gaz degajı ve grizu patlaması gibi ciddi kaza risklerinin artmasına yol açacağı ifadelerine yer verildiğine dikkat çeken Yeneroğlu, yine raporda yer alan “Çalışılan damarların tamamında gaz içeriklerinin yüksek olduğu, dolayısıyla degaj kapasitelerinin de yüksek olduğu, arıza zonlarında riskin daha da arttığı bilinmektedir. Bu nedenle müessese ocaklarında ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra ‘Kurum Degaj Yönergesi’ hükümlerinin titizlikle yürütülmesi gerekmektedir” ifadeleri paylaştı.

TEDBİR ALINDI MI?

Yeneroğlu, Bakan Dönmez’e cevaplaması istemiyle şu soruları yöneltti: “Grizu patlaması dolayısı ile meydana gelen ve şu ana kadar 41 vatandaşımızın ölümüne yol açan faciadan sonra sorumluların tespitine yönelik herhangi bir idari süreç başlatılmış mıdır? Sayıştay tarafından 2019 yılında hazırlanan rapor doğrultusunda, Amasra müessesesindeki eksikliklerin giderilmesine yönelik herhangi bir tedbir alınmış mıdır? Alındı ise bu tedbirler nelerdir? Taş kömürü üretimi yapan maden ocakları ne sıklıkta denetlenmektedir? Yapılan denetimler sonucunda, iş sağlığı ve güvenliği kriterlerini taşımadığı gerekçesiyle kapatılan maden ocağı sayısı kaçtır? Patlamanın meydana geldiği maden ocağında, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ilişkin en son denetim ne zaman yapılmıştır? Yapılan bu denetimde herhangi bir eksiklik tespit edilmiş midir? Şayet eksiklik tespit edilmişse söz konusu eksikliklerin giderilmesi için herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılan denetimlere dair raporlarda, patlamanın olduğu üretim kotuna ilişkin 2019 yılına ait Sayıştay raporunda işaret edilen metan gazına ilişkin iç güvenliği açığı ile alakalı tedbir alınıp alınmadığı incelenmiş ve gerekli uyarılar yapılmış mıdır? Sayıştay uyarısı ve MAPEG denetimlerine rağmen Türkiye Taşkömürü Kurumu, teknik açıdan, iş süreci ve prosedürel olarak güvenlik önlemlerinden sarfı nazar etmiş midir? Patlamanın meydana geldiği maden ocağının havalandırma tesisatlarının, fan ve bacalarının aktif olarak çalışıyor olup olmadığı ne şekilde, hangi sıklıkta kontrol edilmiştir? Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu’nun Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürü olarak görev yaptığı dönemde, 2013 yılında 8 işçinin ölümündeki sorumluluğu dolayısı ile 24 ay hapis cezası aldığı ve bu hapis cezasının adli para cezasına çevrildiği doğru mudur? Özellikle göçük olaylarında etkili bir önlem olan ve pahalı bir yatırım olan ‘yeraltı sığınma odaları’ konusunda bugüne kadar herhangi bir adım atılmış mıdır?” gibi sorular sordu.

RECEP GÖREN - ANKARA