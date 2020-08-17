İhale alacak şirketler için rüya gibi bir proje

Kanal İstanbul projesine karşı çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından projenin sebep olacağı olumsuzlukları anlatan bir video paylaştı.
Videoda, Kanal İstanbul’un ihale alacak şirketler için ‘rüya gibi bir proje’ olduğu belirtilerek, “Bu işten çok memnun kalacaklar, ama onların memnuniyetinin bedelini biz ödeyeceğiz” denildi.
İstanbul’un yapılması halinde Terkos Gölü’ne tuzlu su karışma riski doğacağı, Sazlıdere Barajı’nın devreden çıkacağı, şehrin su ihtiyacının yüzde 29’unu karşılayan kaynağını kaybedeceği, yeraltı su kaynaklarını da ‘korkunç’ risklerin beklediği ifade edildi.