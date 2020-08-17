İhale alacak şirketler için rüya gibi bir proje

Kanal İstanbul projesine karşı çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından projenin sebep olacağı olumsuzlukları anlatan bir video paylaştı.

Videoda, Kanal İstanbul’un ihale alacak şirketler için ‘rüya gibi bir proje’ olduğu belirtilerek, “Bu işten çok memnun kalacaklar, ama onların memnuniyetinin bedelini biz ödeyeceğiz” denildi. İstanbul’un yapılması halinde Terkos Gölü’ne tuzlu su karışma riski doğacağı, Sazlıdere Barajı’nın devreden çıkacağı, şehrin su ihtiyacının yüzde 29’unu karşılayan kaynağını kaybedeceği, yeraltı su kaynaklarını da ‘korkunç’ risklerin beklediği ifade edildi.

Okunma Sayısı: 112

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.