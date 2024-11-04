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4 KASIM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

İhlâllere 435 milyar lira ceza kesildi

04 Kasım 2024, Pazartesi
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2022 ve 2023 yıllarında uygulanan idarî para cezaları ve yaptırımları gündeme getirdi. Gürer, “ihlâllerin önlenemeyerek devam etmesi de bu bağlamda sorunların varlığını da gösteriyor” dedi.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çeşitli kanunlar kapsamında 2022 ve 2023 yıllarında uygulanan idari para cezaları ve yaptırımları gündeme getirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gürer’in önergesine verdiği cevapta kanunlar kapsamında son yıllarda uygulanan idari para cezalarını açıkladı. Yunaklı’nın verdiği bilgiye göre, “Şeker Kanunu (4634): 2022 ve 2023 yıllarında toplam 430.317 TL ve 2024 yılında 604.764 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (5403): Ülkemizde tarım arazileri üzerinde plansız veya izinsiz yapılaşmaya izin verilmemekte. İhlaller durumunda, 5403 sayılı Kanun’un 21. maddesi çerçevesinde cezai işlem uygulanmaktadır. 2023 yılında 270.783.062 TL, 2024 yılının ilk 10 ayında ise 396.725.501 TL tutarında idari para cezası kesildi. Çevre Kanunu (2872) ve Milli Parklar Kanunu (2873): 2022 yılında 9.439.293 TL, 2023 yılında 27.290.006 TL ve 2024 yılının ilk 10 ayında 38.483.384 TL ceza uygulandı.”

CEZALAR KATLANDI

Niğde Milletvekili Gürer, “Cezalar içerikleri ile ayrı ayrı irdelenmesi ve değerlendirilmesi gerekir. İhlallerin önlenemeyerek devam etmesi de bu bağlamda sorunların varlığını da gösteriyor” dedi.

MEHMET KARA - ANKARA

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