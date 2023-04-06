İhmali örtmeye çalışıyor, unutturmayacağız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6 Şubat’ta meydana gelen ve resmi verilere göre 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci ayında açıklama yaptı.

Depremin olduğu saat 04.17’de konuşan Babacan, en önemli gündeminin deprem olduğunu ve depremi unutturmayacaklarını söyledi. Babacan, depremzedelerin ilk 48 saat “devlet yoktu” dediğini hatırlattı ve şunları söyledi: “Aradan geçen şu son 60 güne bir bakın. Erdoğan bu tek kişilik sistemin gücüyle, ihmali, hataları örtmeye çalışıyor. Konuları kapatmaya çalışıyor. Bol bol temel atma… Attığınız temeller, kaybettiğimiz canları geri getirmiyor ki. Varsın onlar örtmeye çalışsın. Biz, yıkılmış sokaklarda benim yüzüme ‘Benim çocuğumun bana cenazesini vermediler’ diye feryat eden anneyi, ‘Başkanım, buraya kimse gelmedi, televizyonlar doğruları göstermiyor’ diyen genç arkadaşımı, yıkılan evinden çıkardığı çaydanlığı ile bize canhıraş çay ikram etmeye çalışan güler yüzlü ablamı hiç unutmadık.” Haber Merkezi

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