İhsan Arslan disipline sevk edildi

Parlamenter sisteme geçişi savunan ve cumhurbaşkanlığı sistemini eleştiren AKP’nin eski Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan partisinin Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

AKP Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) bugün düzenlenen toplantısında, AKP’nin 22 ve 23’üncü dönem Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan’ın Merkez Disiplin Kurulu’na sevkine oy birliğiyle karar verildiği açıklandı. Ancak Arslan’ın disipline sevki ile ilgili gerekçe açıklanmadı. DW Türkçe’ye bilgi veren MYK üyesi ise Arslan’ın cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürümediği, parlamenter sisteme geçişin kaçınılmaz olduğu şeklindeki görüşünün MYK’da “Kabul edilemez. Cumhur İttifakı’na zarar verecek her açıklama cezasız kalamaz” şeklinde değerlendirildiğini aktardı.

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