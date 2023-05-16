DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasını değerlendirdi.
Babacan, “Arkadaşlarımız ile beraber dün geceden beri, tüm sonuçları derinlemesine tahlil ediyoruz. İnanın gördüğümüz tablo umut dolu, mutluluk dolu günlerin işareti. Kimsenin umudu kararmasın. Hiç kimse şu anda yürütülen propagandaya da kanmasın… Ülkemizi; özgürlükle, adaletle, zenginlikle, huzurla ve tam demokrasi ile taçlandıracağız biliyorum. İki hafta gecikse de bahar gelecek biliyorum” dedi. Babacan, “Bu yolda, Kemal Kılıçdaroğlu’nu bir an dahi yalnız bırakmayacağız. Yan yana omuz omuza birlikte yürüyeceğiz. Endişeye mahal yok. Milletimiz her zaman demokrasiyi sandıkla güçlendirmiştir, yine güçlendirecektir ve 28 Mayıs akşamı, Sayın Kılıçdaroğlu inşallah 13. Cumhurbaşkanımız olacaktır” şeklinde konuştu.
Ankara - Recep Gören